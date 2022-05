Pique-nique chez le vigneron indépendant Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-06-04 11:30:00 – 2022-06-05 17:30:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble Accueil + repas : 11h30-14h

Ballade dans les vignes avec explications : 14h-16h

Présentation vidéo : 16h-16h30

Regard sur la cave avec dégustation des vins tout au long de la journée. Reservation obligatoire auprès du vigneron. Réservation obligatoire. Vous apportez votre repas, le vigneron offre le vin. +33 3 89 47 10 76

Ballade dans les vignes avec explications : 14h-16h

Présentation vidéo : 16h-16h30

Regard sur la cave avec dégustation des vins tout au long de la journée. Reservation obligatoire auprès du vigneron.

