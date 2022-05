Pique-nique chez le vigneron indépendant Katzenthal Katzenthal Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Katzenthal

Pique-nique chez le vigneron indépendant Katzenthal, 5 juin 2022, Katzenthal.

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-06 18:00:00

Katzenthal Haut-Rhin Katzenthal Vous débuterez par une marche découverte de notre vignoble avec les explications du vigneron, puis l’histoire du château du Wineck vous sera détaillée. Les Grands Crus seront alors proposés à la dégustation dans un cadre exceptionnel. nDe retour au domaine, le Pique Nique se dégustera attablé, dans notre cour couverte. nD’autres animations viendront rythmer l’après midi., vous aurez également la possibilité de visiter nos chais. Réservation obligatoire. Vous apportez votre repas, le vigneron offre le vin. +33 3 89 27 01 70 Vous débuterez par une marche découverte de notre vignoble avec les explications du vigneron, puis l’histoire du château du Wineck vous sera détaillée. Les Grands Crus seront alors proposés à la dégustation dans un cadre exceptionnel. nDe retour au domaine, le Pique Nique se dégustera attablé, dans notre cour couverte. nD’autres animations viendront rythmer l’après midi., vous aurez également la possibilité de visiter nos chais. Katzenthal

