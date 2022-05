Pique-nique chez le vigneron indépendant Katzenthal Katzenthal Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Katzenthal

Pique-nique chez le vigneron indépendant Katzenthal

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06 17:00:00

Katzenthal Haut-Rhin Nous accueillons les participants pour 11 heures afin de partir dans le vignoble avec explications des travaux de la vigne par le vigneron. nRetour à la propriété vers 12 heures pour le déjeuner accompagné par les vins du domaine. nNous proposons à la vente de délicieuses tartes flambées cuites sur place au feu de bois . nAprès le repas possibilité de visiter la cave. nSi vous le souhaitez, vous pourrez également arpenter le coteau du Grand Cru Wineck Schlossberg jusqu’au château du Wineck. nVue imprenable sur la plaine d’Alsace ! Réservation obligatoire. Vous apportez votre repas, le vigneron offre le vin. +33 3 89 27 05 34 Nous accueillons les participants pour 11 heures afin de partir dans le vignoble avec explications des travaux de la vigne par le vigneron. nRetour à la propriété vers 12 heures pour le déjeuner accompagné par les vins du domaine. nNous proposons à la vente de délicieuses tartes flambées cuites sur place au feu de bois . nAprès le repas possibilité de visiter la cave. nSi vous le souhaitez, vous pourrez également arpenter le coteau du Grand Cru Wineck Schlossberg jusqu’au château du Wineck. nVue imprenable sur la plaine d’Alsace ! Katzenthal

