Pique-nique chez le vigneron indépendant – Domaine Stoffel Eguisheim, 19 juin 2021-19 juin 2021, Eguisheim.

Pique-nique chez le vigneron indépendant – Domaine Stoffel 2021-06-19 – 2021-06-19

Eguisheim 68420

Le principe de la manifestation est simple, apportez votre pique-nique, le vigneron vous offre le vin !

Venez en famille, entre amis, apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine et propose gratuitement son vin à la dégustation.

Animations :

10 h – Accueil au Domaine

10 h 15 – Visite guidée du Vignoble d’Eguisheim avec explication du travail du vigneron et de son terroir

12 h – Apéritif dans la cour du Domaine

12 h 30 – Pique-nique, bancs, tables et barbecue mis à disposition

15 h – Visite du chai et explication de la vinification des vins et crémants d’Alsace

Domaine en conversion biologique depuis 2017.

+33 3 89 41 32 03

dernière mise à jour : 2021-06-09 par