Pique-nique chez le vigneron indépendant – Domaine Runner Pfaffenheim, 6 juin 2022, Pfaffenheim.

Pique-nique chez le vigneron indépendant – Domaine Runner Pfaffenheim

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06

Pfaffenheim Haut-Rhin Pfaffenheim

0 EUR Près de 100 vignerons indépendants alsaciens invitent leurs clients, leurs amis et tous ceux qui le souhaitent à une journée conviviale. nLes visiteurs apportent leur pique-nique, le vigneron offre les vins. Il accueille pour parler de son métier et de ses vins. Chaque vigneron est par nature unique ; chacun prévoit un programme qui lui ressemble. nProgramme du domaine: n- Apéritif n- Repas tiré du sac n- Visite de la cave et du vignoble n- Ambiance musicale

Rendez-vous chez le vigneron pour découvrir son domaine, ses vins et son vignoble. Ambiance musicale, balade dans les vignes et découverte du vignoble.

+33 3 89 49 62 89

Pfaffenheim

