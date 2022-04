Pique-nique chez le Vigneron Indépendant – Domaine Ostermann Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauvillé Haut-Rhin A l’occasion du Pique nique du vigneron indépendant, Monsieur OSTERMANN vous accueille dans son domaine pour de multiples animations autour du vin : – Visite des caves – Initiation à la dégustation – de 14h à 16h :Balade dans les vignes avec explications travaux en cours et concept HVE et Terra Vitis – de 16 à 18h : dégustation des vins du domaine Le principe du pique-nique est le suivant : les visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel, animations variées et bien entendu, le vin pour le pique-nique et les dégustations. +33 3 89 73 60 81 A l’occasion du Pique nique du vigneron indépendant, Monsieur OSTERMANN vous accueille dans son domaine pour de multiples animations autour du vin : – Visite des caves – Initiation à la dégustation – de 14h à 16h :Balade dans les vignes avec explications travaux en cours et concept HVE et Terra Vitis – de 16 à 18h : dégustation des vins du domaine Ribeauvillé

