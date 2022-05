PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT : DOMAINE MON JARDIN DE VIGNES Siran Siran Catégories d’évènement: Hérault

Siran

PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT : DOMAINE MON JARDIN DE VIGNES Siran, 5 juin 2022, Siran. PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT : DOMAINE MON JARDIN DE VIGNES Siran

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 17:00:00

Siran Hérault Siran Programme

Pique-nique et animations

Accueil de 10h30 à 11h sur le parking du restaurant LA CAVE à SIRAN (à coté des pompiers route de Cesseras)

11h / 12h30 visite des vignes

13h / 14h30 pique nique tiré du sac ou bien sur réservation plateau panier (prestation payante par le restaurant LA CAVE)

15h / 16h visite du caveau Un pique-nique XXL chez les vignerons indépendants !

Patrick vous invite à découvrir son domaine monjardindevignes@gmail.com +33 6 10 32 47 68 Programme

Pique-nique et animations

Accueil de 10h30 à 11h sur le parking du restaurant LA CAVE à SIRAN (à coté des pompiers route de Cesseras)

11h / 12h30 visite des vignes

13h / 14h30 pique nique tiré du sac ou bien sur réservation plateau panier (prestation payante par le restaurant LA CAVE)

15h / 16h visite du caveau MODERCP

Siran

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Siran Autres Lieu Siran Adresse Ville Siran lieuville Siran Departement Hérault

Siran Siran Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/siran/

PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT : DOMAINE MON JARDIN DE VIGNES Siran 2022-06-05 was last modified: by PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT : DOMAINE MON JARDIN DE VIGNES Siran Siran 5 juin 2022 Hérault Siran

Siran Hérault