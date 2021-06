Bourgueil Bourgueil Bourgueil, Indre-et-Loire Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant : Domaine Les Pins Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Bourgueil Indre-et-Loire Bourgueil Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils. Promenade en calèche dans le vignoble ( sous réserve des conditions climatique)

Au coeur du Val de Loire, Le Domaine Les Pins est une exploitation familiale depuis cinq générations, Christophe et Philippe PITAULT poursuivent le savoir faire transmis de Père en Fils. Promenade en calèche dans le vignoble ( sous réserve des conditions climatique)

Dégustation de vins de Bourgueil et St Nicolas de Bourgueil mise à disposition de planchas, de tables et abris.

philippe.pitault@wanadoo.fr +33 2 47 97 47 91

Dégustation de vins de Bourgueil et St Nicolas de Bourgueil mise à disposition de planchas, de tables et abris. © Dominique Couineau

