PIQUE NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT-DOMAINE LERYS Villeneuve-les-Corbières, 20 juin 2021-20 juin 2021, Villeneuve-les-Corbières.

PIQUE NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT-DOMAINE LERYS 2021-06-20 10:00:00 – 2021-06-20 22:00:00

Villeneuve-les-Corbières 11360 Villeneuve-les-Corbières

Le principe est simple, apportez votre pique-nique et le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.

Animations :

10 H : Premier départ pour un circuit commenté du vignoble (ballade accessible à tous, prévoir chaussures de marche, protection solaire, eau). Présentation du terroir, des cépages, des méthodes de travail en Agriculture Biologique.

12 H : Dégustation et cancans autour des vins du Domaine Lérys. En suivant pique-nique tiré du sac, aire ombragée, barbecue à disposition.

Espace Ludique (jeux d’extérieur et pétanque) pour les enfants et les plus grands.

14H30 : Première visite et présentation de la cave et des chais barriques.

17 H : Seconde visite et présentation de la cave et des chais barriques.

18 H : Second départ pour un circuit commenté du vignoble (ballade accessible à tous, prévoir chaussures de marche, protection solaire et eau). Présentation du terroir, des cépages, des méthodes de travail en Agriculture Biologique.

20 H : Dégustation et cancans autour des vins du Domaine Lérys. En suivant Pique-Nique tiré du sac, aire ombragée, barbecue à disposition.

Espace ludique (jeux extérieurs et pétanque) pour les enfants et les plus grands.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

anais@domainelerys.com +33 6 32 94 09 84 https://www.vigneron-independant.com/pique-nique

