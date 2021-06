PIQUE NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT-DOMAINE DU PECH SAINT PIERRE Saint-Pierre-des-Champs, 20 juin 2021-20 juin 2021, Saint-Pierre-des-Champs.

Saint-Pierre-des-Champs 11220 Saint-Pierre-des-Champs

Le principe est simple, apportez votre pique-nique et le vigneron vous offre le vin. Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol. Le vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques et culturelles ! L’événement est ouvert à tous, passionnés, amateurs, curieux qui souhaitent découvrir le vin, les vignes et le métier de vigneron indépendant.

Animations :

sentier, balade dans les vignes, terrain de pétanque, visite de la cave, plancha….

Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

domainedupechsaintpierre@orange.fr https://www.vigneron-independant.com/pique-nique

dernière mise à jour : 2021-06-09 par