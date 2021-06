Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant: Domaine de la Garde Labastide-Marnhac, 20 juin 2021-20 juin 2021, Labastide-Marnhac.

Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant: Domaine de la Garde 2021-06-20 09:00:00 – 2021-06-20 19:00:00 Le Mazut Domaine de la Garde

Labastide-Marnhac Lot Labastide-Marnhac

Profitez de la découverte du Domaine, du chai, des Anciennes caves voûtées.. Venez découvrir les Nouveautés 2021.

Animations :

Fabrication et cuisson de pains au feu de bois dans l’ancien four du Domaine.

Exposition de Voitures Anciennes.

Exposition de peinture.

Travaux de Vannerie.

Dégustation et Vente d’Huile d’Olive.

Dégustation et vente de Charcuterie et Boucherie en direct de la Ferme.

Abris intempéries

Réservation obligatoire par mail ou téléphone

Dans le cadre des journées « pique-nique chez le vigneron indépendant », le domaine de la Garde vous propose de nombreuses animations.

+33 5 65 21 06 59

Fédération des Vignerons Indépendants du Lot