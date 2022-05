Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant : Domaine de la Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 4 juin 2022, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant : Domaine de la Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil

2022-06-04 – 2022-06-06

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Sophie et Christophe vous accueillent au domaine familial pour une visite et dégustation de leur cuvée ! Ils vous feront découvrir leur métier et leur passion, sur leur vignoble de 26 ha en appellation Saint Nicolas de Bourgueil et Bourgueil ! Soyez les bienvenus au domaine de la Chopinière du Roy !

Gratuit, merci de réservez par téléphone ou e-mail !

A bientôt !

Sophie et Christophe

chopiduroy@gmail.com +33 2 47 97 77 74 https://www.chopiniereduroy.fr/

