Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace – Domaine Huber et Bléger Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Hippolyte

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace – Domaine Huber et Bléger Saint-Hippolyte, 6 juin 2022, Saint-Hippolyte. Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace – Domaine Huber et Bléger Saint-Hippolyte

2022-06-06 10:00:00 – 2022-06-06 17:00:00

Saint-Hippolyte Haut-Rhin Saint-Hippolyte A l’occasion du Pique nique chez le vigneron indépendant d’alsace, le domaine Huber et Bléger propose diverses animations : – Balade dans le vignoble. – Visite de cave. – Jeux viniques et dégustations commentées. – Animations pour les enfants. Animations proposées au Domaine Huber et Bléger: balade dans le vignoble, visite de cave, jeux viniques et dégustations commentées de millésimes anciens. +33 3 89 73 01 12 A l’occasion du Pique nique chez le vigneron indépendant d’alsace, le domaine Huber et Bléger propose diverses animations : – Balade dans le vignoble. – Visite de cave. – Jeux viniques et dégustations commentées. – Animations pour les enfants. Saint-Hippolyte

dernière mise à jour : 2022-02-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Hippolyte Autres Lieu Saint-Hippolyte Adresse Ville Saint-Hippolyte lieuville Saint-Hippolyte Departement Haut-Rhin

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace – Domaine Huber et Bléger Saint-Hippolyte 2022-06-06 was last modified: by Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d’Alsace – Domaine Huber et Bléger Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte 6 juin 2022 Haut-Rhin Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte Haut-Rhin