Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d'Alsace – Domaine Baumann-Zirgel Mittelwihr, 20 juin 2021-20 juin 2021, Mittelwihr. Pique-nique chez le Vigneron Indépendant d'Alsace – Domaine Baumann-Zirgel 2021-06-20 11:00:00 – 2021-06-20 17:00:00

Mittelwihr 68630 Mittelwihr Préparez-vous un magnifique panier pique-nique et passez une merveilleuse journée chez votre vigneron récoltant! A partir de 10h30, vous êtes invités à choisir votre place en toute tranquillité et à acheter un verre pour un supplément de 2 €.

Vous pourrez conserver le verre en fin de journée en guise de souvenir. À 11 heures : apéritif servi à votre table. Les fidèles musiciens de « Musique et Spectacle » sont comme tous les ans au rendez-vous pour vous accompagner tout le long de cette belle journée. Après l'apéritif vous pouvez déballer vos paniers pique-nique. Des barbecues sont à votre disposition pour vos grillades. A noter que les plats et ustensile pour grillades doivent être apporté par vos soins. Vers 15h30, 2 différentes ballades seront proposées dans le vignoble: Une ballade allégée de 40 minutes et l'autre plus longue de 90 minutes. Le principe du pique-nique est le suivant : les visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel, animations variées et bien entendu, le vin pour le pique-nique et les dégustations. +33 3 89 47 90 40

Vous pourrez conserver le verre en fin de journée en guise de souvenir. À 11 heures : apéritif servi à votre table. Les fidèles musiciens de « Musique et Spectacle » sont comme tous les ans au rendez-vous pour vous accompagner tout le long de cette belle journée. Après l’apéritif vous pouvez déballer vos paniers pique-nique. Des barbecues sont à votre disposition pour vos grillades. A noter que les plats et ustensile pour grillades doivent être apporté par vos soins. Vers 15h30, 2 différentes ballades seront proposées dans le vignoble: Une ballade allégée de 40 minutes et l’autre plus longue de 90 minutes.

Mittelwihr