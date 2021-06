Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Lot, Vire-sur-Lot Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant: Clos Triguedina Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot

Vire-sur-Lot

Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant: Clos Triguedina Vire-sur-Lot, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vire-sur-Lot. Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant: Clos Triguedina 2021-06-19 11:00:00 11:00:00 – 2021-06-19 17:00:00 17:00:00 Les Poujols Clos Triguedina

Vire-sur-Lot Lot Le domaine est ouvert de 9h à 18h. Entre 11h et 14h, accueil avec 1 verre de vin offert (parmi les cuvées proposées par l’équipe du Clos Triguedina, au choix blanc, rosé, pétillant, ou rouge). 15h : visite guidée du domaine. Dégustation des vins possible toute la journée. Vente de bouteilles pour accompagner le pique-nique.

