Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant: Château le Brézeguet Bélaye, 20 juin 2021-20 juin 2021, Bélaye. Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant: Château le Brézeguet 2021-06-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-20 17:00:00 17:00:00 Les Ons Château Le Brézeguet

Dans le cadre du pique-nique chez le vigneron indépendant, le Château le Brézeguet vous ouvre ses portes. Le pique-nique se déroulera au caveau situé à Bélaye. Chasse au trésor avec lot à gagner, dégustation des vins. Réservation par téléphone +33 9 61 32 82 70

