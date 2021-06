Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac, Lot Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant : Château Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac Catégories d’évènement: Lacapelle-Cabanac

Lot

Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant : Château Lacapelle-Cabanac Lacapelle-Cabanac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lacapelle-Cabanac. Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant : Château Lacapelle-Cabanac 2021-06-19 11:00:00 11:00:00 – 2021-06-19 16:00:00 16:00:00 Le Château Château Lacapelle-Cabanac

Lacapelle-Cabanac Lot Lacapelle-Cabanac Mise à disposition de tables et barbecue Abris intempéries Réservation obligatoire par mail ou téléphone Dans le cadre du pique-nique chez le Vigneron Indépendant, le Château Lacapelle-Cabanac vous ouvre ses portes. Dans le cadre du pique-nique chez le Vigneron Indépendant, le Château Lacapelle-Cabanac vous ouvre ses portes. Mise à disposition de tables et barbecue Abris intempéries Réservation obligatoire par mail ou téléphone

Détails Catégories d’évènement: Lacapelle-Cabanac, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Lacapelle-Cabanac Adresse Le Château Château Lacapelle-Cabanac Ville Lacapelle-Cabanac lieuville 44.46382#1.07124