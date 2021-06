Le Puy-Sainte-Réparade SCEA Domaine Tour Campanets Bouches-du-Rhône, Le Puy-Sainte-Réparade Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au domaine Tour Campanets SCEA Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

SCEA Domaine Tour Campanets, le samedi 19 juin à 10:00

Rendez-vous le 18 juin sur notre domaine pour profiter d’une journée agréable de détente, de découverte et de divertissement en notre compagnie. N’oubliez pas de ramener votre pique-nique afin de pouvoir profiter au maximum de cette journée. Les animations qui prendront place lors de cette journée ne sont pas encore décidées.

Sur réservation

Le domaine ouvre ses portes lors des Journées Nationales de l’Agriculture, dans le cadre de l’événement annuel « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant » SCEA Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T18:00:00

