LE PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDEPENDANT EST UNE EXPERIENCE UNIQUE A VIVRE ET A PARTAGER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS.

Profitez du charme du vignoble, de nos terroirs, de nos paysages français , de notre patrimoine culturel, historique , gastronomique, patrimonial, achitectural cet été.

Après ces semaines de confinement, venez partager un moment en pleine nature et rentrer dans l’intimité d’un vigneron, chez lui.

Le principe est simple, venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas. Le et/ou la vigneronne vous accueille au cœur de son domaine, aura aménagé un espace pour vous recevoir, avec tables et chaises, et très souvent des animations ludiques et culturelles.

Il ou elle vous offre à la dégustation ses vins et vous reçoit chez lui, dans sa cave et ses vignes, disponible pour échanger avec vous sur son métier et parfois même divulgue quelques un de ses secrets…

Ouvert à tous, aux passioné-es ou néophytes du vin, comme aux inconditionnel-les du grand air et des beaux paysages, ou encore des amoureux du patrimoine culturel, architectural, local, c’est un événement pour tous et tous les âges.///

A votre arrivée, Raphaël vous accompagnera pour une visite des vignes aux chais, afin de découvrir le domaine et le métier de vigneron. Après environ 1h de visite, il vous offrira un apéritif convivial au bord des vignes. Vous pourrez ensuite vous installer librement autour du domaine pour pique-niquer. Nous prévoyons tables et chaises, mais n’hésitez pas à emmener les votre si vous préférez être plus au calme. Nous mettrons à votre disposition un barbecue sur sarments de vignes. Après le déjeuner, vous pourrez profiter d’une balade digestive autour du domaine ou encore approfondir la découverte de nos vins. Les enfants sont les bienvenus, ils pourront faire notre jeu de piste dans les vignes ou encore tester leur dextérité avec nos jeux en bois. Sur réservation

