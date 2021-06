Milhavet Domaine Gayrard Milhavet, Tarn Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au domaine Gayrard Domaine Gayrard Milhavet Catégories d’évènement: Milhavet

Tarn

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au domaine Gayrard Domaine Gayrard, 19 juin 2021-19 juin 2021, Milhavet. Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au domaine Gayrard

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à Domaine Gayrard

Samedi 19 juin : * À partir de 10h, toute la journée : jeu de piste biodiversité. * 12h : paniers pique-nique « libre dans les vignes » (sur réservation). * 18h : apéritif fermier, visite du chai suivi d’une dégustation (sur réservation). Dimanche 20 juin : * 9h30-11h30 : randonnée pédestre ou à vélo (accompagné). * 12h : paniers pique-nique « libre au domaine », en musique avec le duo latino Só Alegria et ses airs de samba et bossa nova (sur réservation). * 15h30 : visite du chai Tout le week-end : * Exposition * Balade libre avec _roadbook_ * Dégustations

Sur réservation

Le domaine ouvre ses portes lors des Journées Nationales de l’Agriculture, dans le cadre de l’événement annuel « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant » Domaine Gayrard Capendut, 81130 Milhavet Milhavet Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T21:00:00;2021-06-20T09:00:00 2021-06-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Milhavet, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine Gayrard Adresse Capendut, 81130 Milhavet Ville Milhavet lieuville Domaine Gayrard Milhavet