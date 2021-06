Labastide-de-Lévis EARL Al Coudrec Labastide-de-Lévis, Tarn Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au domaine Al Couderc EARL Al Coudrec Labastide-de-Lévis Catégories d’évènement: Labastide-de-Lévis

Rendez-vous le 20 juin sur notre domaine pour profiter d’une journée de détente, de découverte et de divertissement en notre comagnie. Au programme : * 9h à 12h : randonnée de 8 kilomètres et visite de l’église du Carla * 12h à 15h : pique-nique en musique (vous apportez votre panier, on vous offre un verre de vin) * 15h à 18h : visite de la cave et des installations

Sur réservation

Le domaine ouvre ses portes lors des Journées Nationales de l’Agriculture, dans le cadre de l’événement annuel « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant » EARL Al Coudrec Lieu-dit Al Couderc 81150 Labastide-de-Lévis Labastide-de-Lévis Tarn

2021-06-20T09:00:00 2021-06-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Labastide-de-Lévis, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu EARL Al Coudrec Adresse Lieu-dit Al Couderc 81150 Labastide-de-Lévis Ville Labastide-de-Lévis lieuville EARL Al Coudrec Labastide-de-Lévis