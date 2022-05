Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc, 4 juin 2022, Civrac-en-Médoc.

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au château Pierre de Montignac Château Pierre de Montignac 1 Route de Montignac Civrac-en-Médoc

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 Château Pierre de Montignac 1 Route de Montignac

Civrac-en-Médoc Gironde Civrac-en-Médoc

EUR 0 Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis.

Le principe est simple : apportez votre panier repas, et le vigneron vous accueille au cœur de son domaine, et vous offre son vin en dégustation. Une occasion exceptionnelle de découvrir toutes les facettes d’un métier passionnant dans une ambiance conviviale.

Animation : barbecue, terrain de pétanque, dégustation, visite et accès au jardin.

Sur réservation.

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis.

Le principe est simple : apportez votre panier repas, et le vigneron vous accueille au cœur de son domaine, et vous offre son vin en dégustation. Une occasion exceptionnelle de découvrir toutes les facettes d’un métier passionnant dans une ambiance conviviale.

Animation : barbecue, terrain de pétanque, dégustation, visite et accès au jardin.

Sur réservation.

+33 5 56 41 58 93

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis.

Le principe est simple : apportez votre panier repas, et le vigneron vous accueille au cœur de son domaine, et vous offre son vin en dégustation. Une occasion exceptionnelle de découvrir toutes les facettes d’un métier passionnant dans une ambiance conviviale.

Animation : barbecue, terrain de pétanque, dégustation, visite et accès au jardin.

Sur réservation.

virginie villain

Château Pierre de Montignac 1 Route de Montignac Civrac-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-05-17 par