Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur, 5 juin 2022, Saint-Sauveur.

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant au Château Hourtin-Ducasse Château Hourtin-Ducasse 3 rte de la Chatole lieu-dit Le Fournas Saint-Sauveur

2022-06-05 11:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 Château Hourtin-Ducasse 3 rte de la Chatole lieu-dit Le Fournas

Saint-Sauveur Gironde Saint-Sauveur

EUR 0 Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis.

Le principe est simple, venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille et vous offre son vin en dégustation.

Au programme : flânerie dans les vignes, apéritif pour petits et grands, barbecue à disposition, et toute l’après-midi, jeux et animations pour tous, avec un Magnum de Rosé à gagner.

Sur réservation.

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis.

Le principe est simple, venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille et vous offre son vin en dégustation.

Au programme : flânerie dans les vignes, apéritif pour petits et grands, barbecue à disposition, et toute l’après-midi, jeux et animations pour tous, avec un Magnum de Rosé à gagner.

Sur réservation.

+33 5 56 59 56 92

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis.

Le principe est simple, venez en famille ou entre amis et apportez votre panier repas, le vigneron vous accueille et vous offre son vin en dégustation.

Au programme : flânerie dans les vignes, apéritif pour petits et grands, barbecue à disposition, et toute l’après-midi, jeux et animations pour tous, avec un Magnum de Rosé à gagner.

Sur réservation.

Château Hourtin-Ducasse

Château Hourtin-Ducasse 3 rte de la Chatole lieu-dit Le Fournas Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-05-18 par