le dimanche 20 juin à 11:15

Pour marquer le 140e millésime du domaine, Thomas Montagne vous propose une petite excursion à pieds au cœur du vignoble. Rendez-vous à la boutique du domaine à 11h15. Le vigneron vous accompagnera pour une balade* commentée dans son vignoble. Cette déambulation à travers vignes vous mènera directement au lieu du pique-nique. *environ 4 kilomètres aller-retour. Prévoir des chaussures adaptées. Pour ne pas vous charger pendant la balade, vos paniers repas et autres affaires seront rapatriés sur le lieu du pique-nique par nos soins. Pique-nique sur nappe posée au sol.

Sur réservation

Le domaine ouvre ses portes lors des Journées Nationales de l'Agriculture, dans le cadre de l'événement annuel « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant » Château de Clapier 1833, Route De Manosque D996 84120 MIRABEAU Mirabeau Vaucluse

2021-06-20T11:15:00 2021-06-20T16:00:00

