Pique-nique chez le vigneron indépendant Ammerschwihr, lundi 20 mai 2024.

Pique-nique chez le vigneron indépendant Ammerschwihr Haut-Rhin

Vous apportez votre repas, le vigneron offre le vin. Programme: balade dans le vignoble, atelier travaux de la vigne, jeu concours et animations pour enfants.

Vous avez prévu quoi pour le week-end de Pentecôte ? Prêts pour partir à la découverte du vignoble français en famille ou entre amis pour une journée ou un week-end au vert ?

Prenez vos paniers pique-nique, vos chaussures de marche et vivez une journée riche en découvertes et animations balade dans les vignes avec travaux de saison, atelier de dégustation sensorielle, jeu concours. Le domaine Freyburger vous offre les vins, servis à discrétion et avec modération, et met à disposition bancs, tables, barbecue, tonnelles.

Balade dans les vignes à 11h15.

Pour les plus jeunes (-18ans) jus de raisin et coloriages

Un abri est prévu en cas de météo capricieuse.

Emportez nos vins chez vous à l’issue de cette journée, tous nos vins seront disponibles à la vente.

Uniquement sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 11:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

13 Grand rue

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est info@freyburger.fr

