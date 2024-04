Pique-nique chez le vigneron indépendant Ammerschwihr, lundi 20 mai 2024.

Pique-nique chez le vigneron indépendant Ammerschwihr Haut-Rhin

Vous ramener votre pique-nique et vous passez une agréable journée chez vigneron. Découverte du vignoble, repas, visite de cave et dégustation de vieux millésimes.

Le pique-nique chez le vigneron indépendant est une expérience unique à vivre et à partager en famille ou entre amis. Venez découvrir et partager la passion du vigneron pour son métier et pour ses vins.

Le principe du pique-nique est le suivant: le vigneron indépendant et sa famille invitent chez eux clients, amis et tous ceux qui veulent découvrir le métier de vigneron.

Les visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel et animations variées.

– 10h Départ du domaine pour la découverte du vignoble à pied.

– 12h Retour au domaine repas tiré du sac, mise à disposition d’un barbecue, possibilité de petite restauration sur réservation.

– 15h Visite de cave et dégustation de vieux millésimes.

– 15h Tour dans les vignes en vélo électrique sur réservation (payant).

– 17h Récompenses pour le jeu de piste.

Toute l’après midi: dégustation et vente de vins, jeux pour les enfants (jeu de piste, jeux en bois).

Réservation obligatoire auprès du vigneron. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 10:00:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

1 route du vin

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est griss@free.fr

L’événement Pique-nique chez le vigneron indépendant Ammerschwihr a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg