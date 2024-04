Pique-nique chez le vigneron indépendant Ammerschwihr, lundi 20 mai 2024.

Pique-nique chez le vigneron indépendant Ammerschwihr Haut-Rhin

Le vigneron offre le vin et vous amener votre repas. Une balade dans le vignoble suivi du repas au domaine, barbecue, ambiance musicale, jeux,…

Programme: 10h30 accueil puis balade découverte du vignoble, 12h repas tiré du sac, mise à disposition de barbecue et le vigneron offre le vin. Animation musicale et dégustations de vin. Après le repas visite du domaine, explications sur le travail de la vigne et jeu concours avec des lots à gagner.

Réservation auprès du vigneron, nombres de places limitées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 10:30:00

fin : 2024-05-20 18:00:00

1 rue du Chasseur M. Besombes et Brunet

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est jmsimonis@orange.fr

