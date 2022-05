Pique-nique chez le vigneron indépendant 2022: Château de Calassou Duravel Duravel Catégories d’évènement: Duravel

Lot

Pique-nique chez le vigneron indépendant 2022: Château de Calassou Duravel, 5 juin 2022, Duravel. Pique-nique chez le vigneron indépendant 2022: Château de Calassou Duravel

2022-06-05 11:30:00 11:30:00 – 2022-06-05 17:00:00 17:00:00

Duravel Lot Duravel Dans le cadre du pique-nique chez le vigneron indépendant, le Château de Calassou vous ouvre les portes de son domaine +33 5 65 24 62 67 FDVI

Duravel

dernière mise à jour : 2022-05-18 par OT CVL Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Duravel, Lot Autres Lieu Duravel Adresse Ville Duravel lieuville Duravel Departement Lot

Duravel Duravel Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duravel/

Pique-nique chez le vigneron indépendant 2022: Château de Calassou Duravel 2022-06-05 was last modified: by Pique-nique chez le vigneron indépendant 2022: Château de Calassou Duravel Duravel 5 juin 2022 Duravel Lot

Duravel Lot