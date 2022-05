Pique-nique chez le vigneron Herrlisheim-près-Colmar, 4 juin 2022, Herrlisheim-près-Colmar.

Pique-nique chez le vigneron Herrlisheim-près-Colmar

2022-06-04 – 2022-06-04

Herrlisheim-près-Colmar Haut-Rhin Herrlisheim-près-Colmar

EUR Un moment authentique chez le vigneron : vous pouvez ramener le pique-nique

Samedi, animation musicale et petit marché de produits locaux. Tartes flambées

Dimanche : Barbecue mis à disposition, tartes flambées, jeux pour enfants (chamboule tout, basket, dessins), balade commentée dans les vignes.

Samedi et dimanche : visite de la cave, dégustations gratuites et commentées, promenade en tracteur pour les enfants.

+33 3 89 49 30 70

Herrlisheim-près-Colmar

