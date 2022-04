Pique Nique chez le vigneron Grignan Grignan Catégories d’évènement: Dr�me

Pique Nique chez le vigneron Grignan, 4 juin 2022, Grignan. Pique Nique chez le vigneron Hameau de la grande tuili�re Domaine de Montine Grignan

2022-06-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-05 19:00:00 19:00:00 Hameau de la grande tuili�re Domaine de Montine

Grignan Dr�me Grignan Venez en famille ou entre amis. apportez votre pique nique:

salades, charcuteries, fromages… Notre famille s’occupe du vin!

Un agr�able moment que nous partageons chaque ann�e avec beaucoup de joie! Des planchas seront a votre disposition. contact@domainedemontine.fr +33 4 75 46 54 21 http://www.domaine-de-montine.com/ Hameau de la grande tuili�re Domaine de Montine Grignan

