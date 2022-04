Pique-nique chez le Vigneron- Domaine Vielweber Hunawihr Hunawihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hunawihr Haut-Rhin 10h30 : Accueil 10h45 : – Le samedi : Promenade dans le vignoble autour de HUNAWIHR (à la découverte de la biodiversité). – Le dimanche : Visite guidée de HUNAWIHR qui fait partie du cercle très restreint des « plus beaux villages de France ». – Le lundi : Visite guidée de l’église fortifiée. 12h00 : Apéritif et repas au domaine, barbecue à disposition. Partenariats : – L’association d’Holzkepf, vente de tartes flambées (6€ pièce) pour l’apéritif et/ou le repas et/ou le dessert, à préciser lors de la réservation. – Au fumé de chez nous, artisan boucher qui vous proposera une assiette de grillades à 10€ (1 côtelette, 1 paire de merguez et 1 saucisse blanche), à préciser lors de la réservation. Il proposera également des planchettes apéro composées de charcuterie. L’après-midi : Visite guidée à la découverte de notre métier de Vigneron et de notre mode de culture biologique avec une visite de la vigne et de la cave. – Dégustation libre de nos vins tout au long de la journée. – Coloriages et jeux pour les enfants. – Remise exceptionnelle de 10% à partir de 12 bouteilles achetées tout au long de ces journées. Programme évolutif en fonction des conditions sanitaires en vigueur. Le principe du pique-nique est le suivant : les visiteurs tirent le repas du sac, le vigneron indépendant fournit tables, bancs, abri éventuel, animations variées et bien entendu, le vin pour le pique-nique et les dégustations. +33 6 25 94 29 82 10h30 : Accueil 10h45 : – Le samedi : Promenade dans le vignoble autour de HUNAWIHR (à la découverte de la biodiversité). – Le dimanche : Visite guidée de HUNAWIHR qui fait partie du cercle très restreint des « plus beaux villages de France ». – Le lundi : Visite guidée de l’église fortifiée. 12h00 : Apéritif et repas au domaine, barbecue à disposition. Partenariats : – L’association d’Holzkepf, vente de tartes flambées (6€ pièce) pour l’apéritif et/ou le repas et/ou le dessert, à préciser lors de la réservation. – Au fumé de chez nous, artisan boucher qui vous proposera une assiette de grillades à 10€ (1 côtelette, 1 paire de merguez et 1 saucisse blanche), à préciser lors de la réservation. Il proposera également des planchettes apéro composées de charcuterie. L’après-midi : Visite guidée à la découverte de notre métier de Vigneron et de notre mode de culture biologique avec une visite de la vigne et de la cave. – Dégustation libre de nos vins tout au long de la journée. – Coloriages et jeux pour les enfants. – Remise exceptionnelle de 10% à partir de 12 bouteilles achetées tout au long de ces journées. Programme évolutif en fonction des conditions sanitaires en vigueur. Hunawihr

