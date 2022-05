Pique-nique chez le vigneron Domaine Schaeffer Epfig Epfig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Epfig

Pique-nique chez le vigneron Domaine Schaeffer Epfig, 4 juin 2022, Epfig. Pique-nique chez le vigneron Domaine Schaeffer Epfig

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-06 18:00:00

Epfig Bas-Rhin EUR Venez découvrir avec vos amis nos Vins et Crémants d’Alsace Biologiques, Eaux de Vie et Liqueurs. Le meilleur accueil vous sera réservé par notre équipe à l’occasion du pique-nique chez le vigneron. Nous avons le plaisir de vous inviter à passer une journée conviviale en notre compagnie, qui vous permettra de découvrir notre vignoble et nos caves, ainsi que de déguster nos vins et crémants d’Alsace biologiques autour de bons plats régionaux, samedi 04, dimanche 05 ou lundi 06 juin de 11h à 18h selon le programme : 11h00 Accueil au 2 rue Sainte Marguerite, Pétillant Naturel Carrière du Loup 11h15 Visite de la cave du Domaine au 9 rue des Rohan 12h15 Déjeuner dégustation avec l’équipe du Domaine au 2 rue Sainte Marguerite Option gratuite : Vous apportez votre repas, nous vous offrons les vins Option payante : Nous fournissons repas et vins au tarif de 20,00 € par personne (Tarif enfant : 10,00 € de 8 à 16 ans, gratuit si moins de 8 ans) Menu local Concocté par l’un de nos chefs Traiteur Vins : Pinot Noir Tradition Rosé 2019, Auxerrois Carrière du Loup 2018, Klevener de Heiligenstein 2018 Gewurztraminer Arcturus 2020, Pinot Noir Haut-Fronholz 2019, Riesling Hertenstein 2018 Klevener de Heiligenstein Cuvée Victor 2018, Pinot Gris Fronholz Vendanges Tardives 2016, Riesling Hertenstein Cuvée Maximilien 2015 Jus de Raisin, Café avec son accompagnement Uniquement sur réservation Impérativement Avant le mercredi 25 mai 16h00 Balade avec le vigneron dans le vignoble du Fronholz Veuillez confirmer votre venue impérativement avant le mercredi 25 mai par tél au 06 08 17 77 50 ou par mail à schaeffer@saveurs-et-terroirs.com. Bien sûr, nous serons ravis de vous accueillir à la boutique toute l’année du lundi au dimanche de 9h30 à 19h30 de préférence sur réservation ou en groupes de 6 à 12 personnes en juillet et en août de 17h à 21h à l’occasion de nos Balades de la vigne au vin. Découverte, dégustation, visite +33 3 88 57 84 66 Venez découvrir avec vos amis nos Vins et Crémants d’Alsace Biologiques, Eaux de Vie et Liqueurs. Le meilleur accueil vous sera réservé par notre équipe à l’occasion du pique-nique chez le vigneron. Nous avons le plaisir de vous inviter à passer une journée conviviale en notre compagnie, qui vous permettra de découvrir notre vignoble et nos caves, ainsi que de déguster nos vins et crémants d’Alsace biologiques autour de bons plats régionaux, samedi 04, dimanche 05 ou lundi 06 juin de 11h à 18h selon le programme : 11h00 Accueil au 2 rue Sainte Marguerite, Pétillant Naturel Carrière du Loup 11h15 Visite de la cave du Domaine au 9 rue des Rohan 12h15 Déjeuner dégustation avec l’équipe du Domaine au 2 rue Sainte Marguerite Option gratuite : Vous apportez votre repas, nous vous offrons les vins Option payante : Nous fournissons repas et vins au tarif de 20,00 € par personne (Tarif enfant : 10,00 € de 8 à 16 ans, gratuit si moins de 8 ans) Menu local Concocté par l’un de nos chefs Traiteur Vins : Pinot Noir Tradition Rosé 2019, Auxerrois Carrière du Loup 2018, Klevener de Heiligenstein 2018 Gewurztraminer Arcturus 2020, Pinot Noir Haut-Fronholz 2019, Riesling Hertenstein 2018 Klevener de Heiligenstein Cuvée Victor 2018, Pinot Gris Fronholz Vendanges Tardives 2016, Riesling Hertenstein Cuvée Maximilien 2015 Jus de Raisin, Café avec son accompagnement Uniquement sur réservation Impérativement Avant le mercredi 25 mai 16h00 Balade avec le vigneron dans le vignoble du Fronholz Veuillez confirmer votre venue impérativement avant le mercredi 25 mai par tél au 06 08 17 77 50 ou par mail à schaeffer@saveurs-et-terroirs.com. Bien sûr, nous serons ravis de vous accueillir à la boutique toute l’année du lundi au dimanche de 9h30 à 19h30 de préférence sur réservation ou en groupes de 6 à 12 personnes en juillet et en août de 17h à 21h à l’occasion de nos Balades de la vigne au vin. Epfig

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Epfig Autres Lieu Epfig Adresse Ville Epfig lieuville Epfig Departement Bas-Rhin

Epfig Epfig Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epfig/

Pique-nique chez le vigneron Domaine Schaeffer Epfig 2022-06-04 was last modified: by Pique-nique chez le vigneron Domaine Schaeffer Epfig Epfig 4 juin 2022 Bas-Rhin Epfig

Epfig Bas-Rhin