Pique-nique chez le Vigneron – domaine Froehlich Ostheim, 4 juin 2022, Ostheim.

Pique-nique chez le Vigneron – domaine Froehlich Ostheim

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Ostheim Haut-Rhin

Le domaine Froehlich vous propose une balade et démonstration dans les vignes avec apéro offert, suivi d’un pique nique dans les vignes, si la météo le permet. Tonnelle, table et barbecue seront mis à disposition. Après le pique-nique, retour au domaine pour une visite de cave et dégustation avec différentes animations autour de la vigne et du vin.

Préparez-vous un magnifique panier pique-nique et passez une merveilleuse journée chez votre vigneron récoltant.

+33 3 89 86 01 46

Ostheim

