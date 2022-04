Pique-nique chez le Vigneron – Domaine Baumann-Zirgel, 6 juin 2022, .

2022-06-06 – 2022-06-06

Nos barbecues seront à votre disposition pour des grillades à volonté sous votre surveillance.

Au long de toute la journée vous pourrez déguster gratuitement l’ensemble de notre gamme de Vins, Crémants et Eaux de vie, avec modération bien sûr.

Pour les plus jeunes, un concours de dessins se fera à la table des parents. Crayons de couleurs et papiers fournis.

Plusieurs lots de vin à gagner grâce à notre tombola.

L’ambiance musicale sera à nouveau assurée par nos amis du groupe folklorique “Holadrio-Hop’sasa”.

Nous prévoyons également, selon la météo, d’axer cette journée sur des ballades dans les vignes avec 2 parcours: un premier pour tous niveaux d’une durée de 30 à 45 mn et un plus long, de 2 heures avec plus de dénivelés, pour faire de cette journée un moment de retrouvaille et de bonne humeur partagées.

Préparez-vous un magnifique panier pique-nique et passez une merveilleuse journée chez votre vigneron récoltant.

