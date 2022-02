Pique-Nique chez le Vigneron Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Pique-Nique chez le Vigneron Chinon, 4 juin 2022, Chinon. Pique-Nique chez le Vigneron Chinon

2022-06-04 – 2022-06-06

Chinon Indre-et-Loire Chinon Le principe ?

Vous souhaitez visiter des vignes ? Déguster des vins ? Faire un apéritif chez le Vigneron ?

Venez à la Pentecôte, chez nous, à Chinon, avec votre pique-nique! Nous offrons les vins et la visite! Le principe ?

Vous souhaitez visiter des vignes ? Déguster des vins ? Faire un apéritif chez le Vigneron ?

Venez à la Pentecôte, chez nous, à Chinon, avec votre pique-nique! Nous offrons les vins et la visite! vincent@pb-couly.com +33 7 66 19 35 76 https://pb-couly.com/nos-evenements/ Le principe ?

Vous souhaitez visiter des vignes ? Déguster des vins ? Faire un apéritif chez le Vigneron ?

Venez à la Pentecôte, chez nous, à Chinon, avec votre pique-nique! Nous offrons les vins et la visite! CHANEL KHOEL

Chinon

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Chinon Adresse Ville Chinon lieuville Chinon Departement Indre-et-Loire

Chinon Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/

Pique-Nique chez le Vigneron Chinon 2022-06-04 was last modified: by Pique-Nique chez le Vigneron Chinon Chinon 4 juin 2022 Chinon Indre-et-Loire

Chinon Indre-et-Loire