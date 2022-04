Pique-nique chez le vigneron Châtenois, 6 juin 2022, Châtenois.

Pique-nique chez le vigneron Châtenois

2022-06-06 – 2022-06-06

Châtenois Bas-Rhin

Le principe est simple, apportez votre pique-nique et le vigneron vous offre le vin.

Venez en famille, entre amis, vous apportez votre panier-repas, le vigneron vous accueille au sein de son domaine dans un espace aménagé pour l’occasion avec tables, chaises et parasol…Le vigneron propose son vin gratuitement à la dégustation et vous fait partager avec lui des activités ludiques : balade dans les vignes, présentation de Riesling de différents terroirs, animation musicale

et découverte des trésors de la cave. Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

Pique-nique au domaine Bernhard-Reibel avec balade dans les vignes, présentation de Riesling de différents terroirs, animation musicale et découverte des trésors de la cave

+33 3 88 82 04 21

Châtenois

