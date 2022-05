Pique nique chez le vigneron… Artiguelouve, 6 juin 2022, Artiguelouve.

Pique nique chez le vigneron… Artiguelouve

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06 18:00:00

Artiguelouve Pyrénées-Atlantiques Artiguelouve

Notre traditionnel pique-nique est de retour dans le cadre toujours exceptionnel des espaces verts du Domaine : réservez la date du lundi de Pentecôte et venez avec votre pique-nique ( la couverture et le "solide"), nous vous offrons le vin, mais pas seulement !Au programme de cette journée : n11h Accueil des participants et remise d'un billet pour participer à notre tombola et tenter de gagner des lots. n11h30 Visite des chais et explications sur la conversion bio (réservation conseillée à receptions@cinquau.fr) n13h Apéritif offert n13h30 Pique-nique dans le parc du domaine. BBQ à disposition pour vos grillades. Amenez votre pique-nique, nous vous offrons le vin. n15h Découverte du Sentier des Mousquetaires. Rallye découverte interactif à travers vignes et forêts à faire entre amis ou en famille (1h ou 2h) n17h Tirage de la tombola. De nombreux lots à gagner

Domaine du cinquau

Artiguelouve

