Pique-nique chez le vigneron

Pique-nique chez le vigneron, 5 juin 2022, . Pique-nique chez le vigneron

2022-06-05 09:00:00 – 2022-06-06 18:30:00 0 EUR Le domaine Borès vous accueille dans leur domaine familial pour une journée en toute convivialité aux pieds des vignes : vous emportez votre pique-nique, le domaine Borès vous offre leurs vins pour l’accompagner Découverte, dégustation, visite Le domaine Borès vous accueille dans leur domaine familial pour une journée en toute convivialité aux pieds des vignes : vous emportez votre pique-nique, le domaine Borès vous offre leurs vins pour l’accompagner dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville