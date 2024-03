PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE AU DOMAINE DE CADABLÈS Gabian, dimanche 28 avril 2024.

PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE AU DOMAINE DE CADABLÈS Gabian Hérault

À la découverte d’un vigneron lors d’une journée, où nous vous invitons à venir pique-niquer à Cadablès à partir de 11h30. Emmener votre pique-nique et nous nous occupons du reste. Dans un site unique en pleine nature nous vous parlerons de notre philosophie, d’environnement, d’agro écologie, de culture bio, de nos vins. Entrée libre et gratuite sur réservation. Vente de nos vins à la cave.

À la découverte d’un vigneron lors d’une journée, où nous vous invitons à venir pique-niquer à Cadablès à partir de 11h00. Emmener votre pique-nique et nous nous occupons du reste. Dans un site unique en pleine nature nous vous parlerons de notre philosophie, d’environnement, d’agro écologie, de culture bio, de nos vins. Entrée libre et gratuite sur réservation. Vente de nos vins à la cave. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 11:30:00

fin : 2024-04-28

Chemin du Pétrole

Gabian 34320 Hérault Occitanie

L’événement PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE AU DOMAINE DE CADABLÈS Gabian a été mis à jour le 2024-03-21 par OT AVANT-MONTS