Vandières Marne Vandières Le samedi 28 mai, venez partager un moment de convivialité au coeur du Champagne Marina D ! Autour d’un pique-nique, dégustez 7 de nos plus belle cuvées accompagnées de mets délicieux. Musique, balades dans les vignes et bien d’autres activités seront au rendez-vous. Joie, bonheur, convivialité seront à l’honneur tout au long de cette journée ! Une capsule inédite vous sera remise lors de cet évènement. Elle sera également disponible en carton de 6 bouteilles sur notre cuvée Délicatesse. Réservez vos places dès à présent par : – téléphone au 03 26 52 78 16 ou au 06 84 61 41 74

-mail : contact@champagne-marina-d.com

contact@champagne-marina-d.com +33 3 26 52 78 16

