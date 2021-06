Pique Nique aux Pentes de Barènes Pimbo, 18 juin 2021-18 juin 2021, Pimbo.

Pimbo Landes Pimbo

Découverte de notre parcelle en terrasses et son point de vue sur la vallée du Gabas et face aux Pyrénées. Parcours des orchidées (si encore présentes). Atelier œnologique : Reconnaissance des odeurs (adapté aux plus jeunes). Découverte de nos cuvées, blanc sec et blanc moelleux. Pour pique-niquer, vous serez installés dans les vignes face aux Pyrénées, si le temps le permet! Prévoyez des chaussures adaptées!

+33 7 84 85 16 18

