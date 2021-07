Pique nique aux Alôsnys Curgy, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Curgy.

Pique nique aux Alôsnys 2021-09-11 11:00:00 – 2021-09-11 15:00:00 Ecocentre d’Alôsnys 4 Route de la Vernusse

Curgy Saône-et-Loire Curgy

3 EUR Venez partager un pique nique en plein cœur de la nature dans un jardin en permaculture unique, regroupant de nombreuses variétés anciennes de plantes.

Profitez des animations proposées sur place: chasse au trésor, chemin sensoriel, tente des mille jeux… sans oublier notre parc animalier avec nos animaux aussi attachants qu’insolites !

Vous pouvez apporter votre propre pique nique et l’agrémenter des produits de notre production, de quelques fruits ou crudités cueillis dans le jardin et pour le dessert, profiter de notre stand de crêpes et de gaufres.

alosnys@gmail.com +33 6 74 62 93 15 https://www.alosnys.com/

