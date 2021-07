Loupiac Loupiac Gironde, Loupiac Pique-nique au vieux Château du Cros Loupiac Loupiac Catégories d’évènement: Gironde

Pique-nique au vieux Château du Cros Loupiac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Loupiac. Pique-nique au vieux Château du Cros 2021-07-03 13:00:00 – 2021-09-04 Château du Cros 94 Route de Saint-Macaire

Loupiac Gironde Loupiac 12 EUR Pique nique avec un point de vue unique en Gironde. Réservation la veille avant 17h. +33 5 56 62 99 31 Chateau du Cros dernière mise à jour : 2021-06-17

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Loupiac Étiquettes évènement : Autres Lieu Loupiac Adresse Château du Cros 94 Route de Saint-Macaire Ville Loupiac lieuville 44.61048#-0.29914