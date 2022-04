Pique-nique au soleil couchant Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Pique-nique au soleil couchant Barr, 7 juillet 2022, Barr. Pique-nique au soleil couchant Barr

2022-07-07 – 2022-07-07

Barr Bas-Rhin Petite randonnée de fin de journée en forêt. Elle comporte environ 2 heures de marche effective, avec la visite du donjon d’une ruine de château fort, donnant une très belle vue sur la plaine d’Alsace et ses villages illuminés par le soleil couchant.

Pique-nique sur une falaise pendant que le soleil disparaîtra sous l’horizon. Balade et pique-nique au soleil couchant, retour de nuit +33 3 88 08 16 63 Petite randonnée de fin de journée en forêt. Elle comporte environ 2 heures de marche effective, avec la visite du donjon d’une ruine de château fort, donnant une très belle vue sur la plaine d’Alsace et ses villages illuminés par le soleil couchant.

Pique-nique sur une falaise pendant que le soleil disparaîtra sous l’horizon. Barr

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Lieu Barr Adresse Ville Barr lieuville Barr Departement Bas-Rhin

Barr Barr Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/

Pique-nique au soleil couchant Barr 2022-07-07 was last modified: by Pique-nique au soleil couchant Barr Barr 7 juillet 2022 Barr Bas-Rhin

Barr Bas-Rhin