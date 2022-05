Pique-nique au Manoir de Verzy Verzy, 9 juin 2022, Verzy.

Veuve Clicquot célèbre le temps des retrouvailles et le retour des beaux jours avec des déjeuners sur l’herbe, au sein du Parc du Manoir de Verzy. Au cœur du vignoble champenois, le Parc du Manoir de Verzy ramène le visiteur à l’origine du vin de Champagne : la nature, le monde végétal soumis au cycle des saisons. Entre charme et tranquillité, le plaisir de se retrouver dans ce cadre se conjugue à celui des expériences et des accords mets et vins. À l’intérieur de chaque panier créé en collaboration avec un chef, vous trouverez un burger gastronomique servi dans un étui spécial pour fêter nos 250 ans, un assortiment de fruits et légumes frais provenant de notre potager, ainsi qu’une sélection de pâtisseries et de pains gourmands. Enfin, notre cuvée de champagne Brut Rosé viendra accompagner votre pique-nique en toute élégance. n Quelle meilleure façon de marquer le début de l’été ? Découvrez notre Manoir et ses alentours bucoliques, puis promenez-vous dans notre célèbre vignoble. Sur réservation. nÉvènement susceptible d’être annulé en cas d’intempéries.

experiences@moethennessy.com +33 3 26 89 42 56 https://www.veuveclicquot.com/fr-fr/visit-our-cellars/pique-nique-%C3%A0-verzy?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022_FR_Brandhome_Events_Visits

