Pique-nique au jardin Lessay, 1 juillet 2022, Lessay.

Pique-nique au jardin

Rue Ennigerloh Lessay Manche

2022-07-01 18:30:00 – 2022-07-01

Lessay

Manche

Pour fêter l’été, la ville organise un pique-nique au jardin le vendredi 1er juillet à partir de 18h30 au jardin partagé de Lessay.

Convivialité et bonne humeur au rendez-vous pour un moment de partage. Apportez votre pique nique et vos couverts, l’équipe du jardin partagé s’occupe du reste : apéritif offert, musique et jeux.

+33 2 33 76 58 80 https://lessay.fr/fr/

Lessay

