Vizille Domaine de Vizille - musée de la révolution française Isère, Vizille Pique-nique au domaine de Vizille Domaine de Vizille – musée de la révolution française Vizille Catégories d’évènement: Isère

Vizille

Pique-nique au domaine de Vizille Domaine de Vizille – musée de la révolution française, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Vizille. Pique-nique au domaine de Vizille

Domaine de Vizille – musée de la révolution française, le dimanche 19 septembre à 12:30

Apportez votre pique-nique et profitez des magnifiques allées cavalières qui seront transformées à cette occasion pour un banquet au trois couleurs, bleu, blanc, rouge ! Le Restaurant le Floréal proposera aussi à la vente des paniers pique-nique ! Une seule condition pour participer : être habillé en bleu, blanc, rouge de façon monochrome ou avec les deux ou les trois couleurs associées ! Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Entrée libre

Savourez un moment de partage et de convivialité dans le parc du Domaine de Vizille. Domaine de Vizille – musée de la révolution française Place du Château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vizille Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T12:30:00 2021-09-19T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vizille Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine de Vizille - musée de la révolution française Adresse Place du Château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vizille lieuville Domaine de Vizille - musée de la révolution française Vizille