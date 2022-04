Pique-nique au Domaine Becker, 6 juin 2022, .

Pique-nique au Domaine Becker

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06 17:00:00

11H : départ pour une agréable promenade d’une heure trente avec visite du village et du vignoble sur la partie classée du Grand Cru Froehn. L’apéritif sera suivi d’une dégustation des vins « Bio » du domaine, commentée par Jean Philippe & Jean François.

De 12h30 à 14h30 : Profitez d’un moment convivial autour d’un repas. Le principe est simple ! Apportez votre pique nique et le domaine vous offre les vins et les eaux de vie, distillées par Jean Philippe.

Il y aura un réfrigérateur pour garder frais, de quoi faire un BBQ vous-même et sur une grand table, de quoi mettre les desserts apportés pour la découpe, le plus beau gagnera une bouteille.

14h30 : départ pour 2 heures de balade dans les Grands Crus Sonnenglanz & retour par le Schoenenbourg » en utilisant le sentier les « Perles du vignoble ». Par beau temps, vous aurez vue sur la Forêt Noire et peut-être les Alpes Suisses, pensez à vos jumelles.

Pour réserver, c’est ici !

