Pique-nique au Domaine Auchère Bué, 11 juin 2022, Bué.

Pique-nique au Domaine Auchère Bué

2022-06-11 11:30:00 – 2022-06-11 19:00:00

Bué 18300 Bué

Au programme de la journée : Dégustation, présentation et démonstration d’enjambeurs modernes et anciens. Découverte du Domaine et petite balade dans les vignes.

N’oubliez pas votre panier pique-nique !

Sur réservation.

Dans le cadre de l’opération “Pique-nique chez le Vigneron Indépendant” le Domaine Auchère vous ouvre ses portes.

Apportez votre pique-nique et partagez un moment authentique chez un vigneron indépendant.

jean.jacques.auchere@gmail.com

Au programme de la journée : Dégustation, présentation et démonstration d’enjambeurs modernes et anciens. Découverte du Domaine et petite balade dans les vignes.

N’oubliez pas votre panier pique-nique !

Sur réservation.

©vigneronsindépendants

Bué

dernière mise à jour : 2022-05-25 par