Pique-nique au coeur du village Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Pique-nique au coeur du village Issigeac, 6 juin 2022, Issigeac. Pique-nique au coeur du village Issigeac

2022-06-06 11:00:00 – 2022-06-06

Issigeac Dordogne 15 15 EUR L’association Les amis de l’Eglise d’Issigeac vous propose un programme pour pérenniser une fête de village programme au choix :

11h : Messe de la St Félicien

12h15 : Apéritif offert par la municipalité

13h : Mise à disposition de tables et chaises pour le pique-nique sorti du sac

15h : Visites guidées du Palais des évêques et de l’Église, balades sur le sentier du Faurissou, jeux de détente : pétanque, jeux de cartes. Repli sous le chapiteau en cas de pluie. L’association Les amis de l’Eglise d’Issigeac vous propose un programme pour pérenniser une fête de village programme au choix :

11h : Messe de la St Félicien

12h15 : Apéritif offert par la municipalité

13h : Mise à disposition de tables et chaises pour le pique-nique sorti du sac

15h : Visites guidées du Palais des évêques et de l’Église, balades sur le sentier du Faurissou, jeux de détente : pétanque, jeux de cartes. Repli sous le chapiteau en cas de pluie. L’association Les amis de l’Eglise d’Issigeac vous propose un programme pour pérenniser une fête de village programme au choix :

11h : Messe de la St Félicien

12h15 : Apéritif offert par la municipalité

13h : Mise à disposition de tables et chaises pour le pique-nique sorti du sac

15h : Visites guidées du Palais des évêques et de l’Église, balades sur le sentier du Faurissou, jeux de détente : pétanque, jeux de cartes. Repli sous le chapiteau en cas de pluie. les amis de l’Eglise

Issigeac

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Issigeac Adresse Ville Issigeac lieuville Issigeac Departement Dordogne

Issigeac Issigeac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issigeac/

Pique-nique au coeur du village Issigeac 2022-06-06 was last modified: by Pique-nique au coeur du village Issigeac Issigeac 6 juin 2022 Dordogne Issigeac

Issigeac Dordogne